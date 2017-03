Chuvas de março já deixaram oito famílias desabrigadas, em Manaus

Zonas Norte e Leste foram as mais afetadas e que registraram o maior número de ocorrências de chuva, a partir do início deste mês

Segundo a Semcom, as famílias desabrigadas estão recebendo um auxílio aluguel pela Semmasdh. Foto: Divulgação

Manaus - Oito famílias ficaram desabrigadas, nas zonas Norte e Leste da capital, em decorrência das fortes chuvas que atingiram a cidade no mês de março, segundo a Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom). Essas foram as zonas mais afetadas e que registraram o maior número de ocorrências de chuva, a partir do início deste mês.

Na capital, o mês de março está com o acumulado de 140,6 milímetros de chuva, volume considerado normal para o período. Porém, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê chuvas acima da média para os próximos meses, abril e maio, em parte do norte do Amazonas, incluindo a capital.

Segundo o meteorologista Gustavo Ribeiro, do Inmet, isso deve ocorrer devido as águas do Oceano Atlântico tropical norte estarem com temperaturas acima da média para o período, contribuindo para a atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT).

Fim de semana

A Defesa Civil do município registrou um total de 30 ocorrências devido a forte chuva que atingiu a capital amazonense no último fim de semana. Pela central de atendimentos do 199, foram registradas ocorrência de alagação, deslizamentos, desabamentos de casas, dentre outras. Segundo a Semcom, as famílias desabrigadas estão recebendo um auxílio aluguel pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh).