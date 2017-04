Cinco pessoas ficam feridas após carro atropelar pedestre, capotar e cair em igarapé

O motorista foi conduzido para o 15° Distrito Integrado de Polícia para fazer o teste do bafômetro. Foto: Fanilson dos Santos/ Divulgação

Manaus – Cinco pessoas ficaram feridas, por volta de 11h deste domingo (2), após um carro atropelar um pedestre, capotar e cair no Igarapé do Passarinho, no bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus.

Segundo informações da Polícia Militar, duas mulheres foram encaminhadas inconscientes para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Galileia enquanto o motorista foi conduzido para o 15° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para fazer o teste do bafômetro.

Ainda conforme a PM, um homem, ainda não identificado, recebeu atendimento do Serviço Móvel de Urgência (Samu) no local do acidente e foi liberado.