Cinquenta quilos de maconha são apreendidos em lancha na Manaus Moderna

O entorpecente, avaliado em R$ 300 mil, foi encontrado no momento em que a lancha Cidade de Manaquiri chegou ao porto, por volta das 17h30. Foto: Caíque Varella

Manaus – Aproximadamente 50 quilos de maconha, tipo skunk, foram apreendidos no Porto da Manaus Moderna, na tarde de quarta-feira (1). Segundo Guilherme Torres, diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), a droga, avaliada em R$ 300 mil, foi encontrada no momento em que a lancha Cidade de Manaquiri chegou ao porto, por volta das 17h30.

Conforme Torres, as investigações duraram dois meses. Ele contou ainda que a embarcação veio de Tabatinga, com o entorpecente dividido em três malas. A lancha não foi apreendida.

O comandante da embarcação foi ouvido e liberado. Um inquérito policial foi instaurado.

Segundo Geraldo Eloy, diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), dois suspeitos de transportar a droga já foram identificados, mas a identidade será preservada para não atrapalhar o andamento do caso.