Classificados no remanejamento do Bolsa Idiomas devem entregar documentos até terça

Lista dos candidatos habilitados na etapa do remanejamento do Programa foi divulgada nesta sexta-feira. Entrega de documentos deve ser feita na segunda e terça-feira (27 e 28)

A entrega da documentação acontece na sede da Espi, de 8h às 18h. Foto: Divulgação/Espi

Manaus - Os candidatos habilitados na etapa do remanejamento do Programa Bolsa Idiomas (PBI) deverão fazer a entrega de documentos na próxima semana. A Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi) vai receber, nos dias 27 e 28 de março, os documentos comprobatórios. A lista com o resultado já está disponível no Portal da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (ESPI).

CONFIRA A LISTA DE CLASSIFICADOS

Entre os documentos obrigatórios estão comprovante de residência, documentos pessoais (cópias do CPF e RG) e a declaração de renda familiar, emitida no ato da inscrição. A fase é obrigatória, sob pena de perda do benefício, conforme a diretora-geral da ESPI, Fabiana Lucena Oliveira.

A entrega acontece até terça-feira (28), de 8h às 18h. A entrega da documentação acontece na sede da Espi, na avenida Professor Nilton Lins, 3.259, Bloco D, Parque das Laranjeiras.

O remanejamento ficou disponível desde o dia 20, encerrando-se dia 22. No processo, os estudantes puderam redefinir as opções de curso, turno e Instituição de Ensino Superior (IES) direto no Portal do Candidato da Espi.