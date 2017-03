Clima: Manaus tem mais dias ‘amenos’

Com 20 dias com temperaturas máximas abaixo de 30ºC, o começo deste ano é o que apresenta a maior quantidade de temperaturas ‘amenas’ dos últimos cinco anos, segundo o Inmet

Queda da temperatura é reflexo dos dias chuvosos. Foto: Sandro Pereira/Arquivo

Manaus - Manaus registrou, neste começo de ano, o maior número de dias com temperaturas ‘amenas’ dos últimos cinco anos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Do início do ano até essa segunda-feira (20), o órgão informou que 20 dias apresentaram temperaturas máximas abaixo dos 30 graus Celsius (°C). O clima chuvoso e mais fresco da capital, conhecida pelas altas temperaturas, tem feito os manauaras tirarem os casacos do armário.

Essa é a primeira vez, em cinco anos, que a capital do Estado registra tantos dias com temperaturas mais ‘amenas’, de acordo com o Inmet. No início do ano passado, em pleno ‘inverno amazônico’, Manaus registrou apenas 11 dos 78 dias do período com temperaturas máximas do ar abaixo dos 30ºC, conforme informou o meteorologista do Inmet Gustavo Ribeiro. O mais próximo da marca deste ano ocorreu em 2013, quando o início do ano registrou, segundo o Inmet, 16 dias abaixo dos 30ºC.

A pedagoga, Olívia Reis, 28, aproveitou os dias mais frios para usar as roupas de inverno. Segundo ela, por causa de um curso que participou no ano de 2015, no Estado de Santa Catarina, precisou comprar os casacos, mas há dois anos que a roupa não saia do armário.

“Para não dizer que não usei nenhuma vez, emprestei para uma amiga que pegou aquela friagem em São Paulo, no ano passado. Mas até falei para ela lavar porque estava muito tempo guardado. Agora, estou aproveitando e usando alguns mais leves”, contou.

A supervisora de RH Halinny de Freitas, 34, também comemorou os dias mais frios. “A gente fica mais bonita e bem vestida”, disse.

E a previsão para os próximos três dias, segundo o meteorologista, indica tempo instável com chuva e temperaturas ‘amenas’, com máximas que não devem ultrapassar os 31°C. Ribeiro informou que a queda na temperatura ocorreu devido ao período chuvoso deste ano. Em Manaus, do dia 1° de março até as 8h de ontem, o acumulado de precipitação foi 221,1 milímetros, volume este considerado normal para o mês de março. Mas, a previsão climática indica, segundo o Inmet, que as chuvas devam ficar acima da média, no trimestre de março à maio.

Cheia

Além de baixar a temperatura, o clima chuvoso também interfere na cheia dos rios. Ontem, a cota registrada (26,68m) pelo Porto Privatizado de Manaus era 52 centímetros menor que o indicativo apontado nesta mesma data em 2012, ano da maior cheia do Rio Negro já regristrada. Em janeiro, a cota subiu 4,74 metros, já no mês passado inteiro foi registrado a cheia de 1,68 metro. No entanto, segundo a medição do Porto, nos 20 dias de março o rio já subiu 1,05 metro.

O primeiro Alerta de Cheia de 2017 será divulgado pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), no dia 31 de março. O estudo trará análise e previsões da cheia do Rio Negro, em Manaus.