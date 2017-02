Em Codajás, detentos iniciam motim e ateam fogo em cela de delegacia

Uma cela da 78ª Delegacia Interativa de Polícia, em Codajás, foi incendiada. Foto: Divulgação/PM

Manaus - Quatro detentos atearam fogo em uma cela, da 78ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), em Codajás (distante 240 quilômetros da capital), onde estavam outros 12 presos, na tarde desta sexta-feira (17). O início de motim foi um protesto pela suspensão das visitas aos quatro internos da unidade, conforme informações do tenente João Silva, da 1ª Companhia da Polícia Militar de Codajás.

De acordo com Silva, os detentos, que não tiveram os nomes divulgados, atearam fogo em colchões, redes e objetos pessoais dos 12 presos que estavam na cela. Ninguém saiu ferido.

“Aqui na delegacia são duas celas. Os quatro presos que atearam fogo moravam em uma delas. Foram eles que saíram da cela e meteram fogo na outra cela onde estavam mais doze internos”, disse.

De acordo com o tenente João Silva, o princípio de motim foi controlado por volta das 16h30. Os quatro detentos, apontados como autores do crime, prestam depoimento no 78ª DIP, em Codajás.