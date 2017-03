Colação de grau da Uninorte reúne público de 30 mil, na Arena da Amazônia

Alunos de 49 cursos de graduação da instituição colaram grau na noite desta sexta-feira. Foto: Reinaldo Okita

Manaus - A Arena da Amazônia, na zona centro-oeste de Manaus, foi o palco de uma colação de grau que reuniu mais de 2,2 mil formandos, na noite desta sexta-feira (17). Nas arquibancadas, parte dos anéis inferior e superior ficaram lotados pelos familiares dos formandos. De acordo com a organização, o evento reuniu um público de 30 mil pessoas. A capacidade do estádio é de 44 mil.

De acordo com a assessoria de comunicação do Centro Universitário do Norte (Uninorte), alunos de 49 cursos de ensino superior da instituição colaram grau na noite desta sexta-feira. Todos os formandos foram concluintes de 2016 dos cursos de graduação, segundo o centro universitário.

Raiza de Freitas, 22, foi uma das formandas do curso de bacharel em relações internacionais e contou a emoção de participar da colação na Arena da Amazônia. “É um momento que todo universitário espera. Vitória pela família, pelas noites em claro estudando e este momento é a recompensa”, disse.

O agora bacharel em administração, Marcos Paulo Oliveira, 23, classificou a colação na arena como um “momento único”. "É algo diferenciado que fico muito feliz em participar, ainda mais por ser a primeira vez”, comentou. Atrações musicais como os bois garantido e caprichoso, orquestra, Dj May Seven e banda Orion, animaram o evento.

Essa foi a primeira vez que a Arena da Amazônia sediou uma colação de grau. Foto: Reinaldo Okita