Colégio da PM disponibiliza quase 600 vagas para alunos na zona norte de Manaus

Manaus - A Direção do 6º Colégio Militar da Polícia Militar (CMPM VI) informa que estão disponíveis vagas remanescentes nos turnos matutino e noturno para novos alunos que atendam aos requisitos de ingresso no estabelecimento de ensino administrado pela Polícia Militar do Amazonas.

As matrículas para as vagas disponibilizadas podem ser feitas até o dia 28 de fevereiro (terça-feira) na própria unidade de ensino localizada na Avenida da Felicidade, Residencial Viver Melhor, bairro Lago Azul, zona norte. Para maiores informações, procurar diretamente o colégio.

O CMPM VI está disponibilizando as seguintes vagas:

Para o Turno Matutino estão disponíveis 90 vagas para a 1ª Série; 50 para a 2ª Série; e 69 para a 3ª Série.

Para o Turno Noturno são disponibilizadas 125 vagas para a 1ª Série; 91 para a 2ª Série; e 67 para a 3ª Série.

Para o Turno Vespertino, a Educação de Jovens e Adultos (EJA), do 6º e 7º ano há 67 vagas; Do 8º e 9º, existem 15 vagas; e para a 2ª Fase do Ensino Médio são oferecidas 18 vagas.

A Polícia Militar é responsável pela gestão educacional do CMPM VI e possui atualmente 2.700 alunos matriculados. A unidade possui ginásio, piscina, refeitório, cozinha, além de realizar atividades recreativas.