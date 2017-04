Colisão entre carros deixa uma pessoa ferida, no bairro Cachoeirinha

Caso aconteceu na rua Urucará, bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus. Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Manaus - Uma colisão entre dois carros deixou uma pessoa ferida, na manhã desta segunda-feira (03), na Rua Urucará, bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus. A vítima, Elisângela Gomes, 43, ficou presa em ferragens e foi encaminhada consciente ao Hospital Pronto Socorro João Lúcio, zona leste da capital, segundo o Corpo de Bombeiros.

A colisão envolveu um veículo Polo, de placa JXM-3184, e um Renaut Clio, de placa KNH-9420. Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) estiveram no local para descongestionar a via. Os órgãos não souberam informaram o que ocasionou a colisão.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminharam a vítima ao HPS. Os Bombeiros informaram, ainda, que o motorista do outro veículo, identificado como Adilson Santos, 34, estava consciente e não precisou de atendimento médico.