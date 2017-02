Colombiano é preso acusado de tráfico de drogas no interior do AM

O colombiano levou os PMs até a residência dele e lá foi encontrado os entorpecentes. Foto: Divulgação/PC

Manaus - O colombiano Cristian Camilo Franco Cardenas, 20, foi preso em flagrante, na tarde de quarta-feira (15), no município de Santa Isabel do Rio Negro (distante 630 quilômetro de Manaus), suspeito de envolvimento no tráfico de drogas da cidade. A 76ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) chegou até o suspeito após receber denúncias anônimas, pelo Disk-Denúncia da unidade, dizendo que um "Paissano", como são conhecidos os cidadãos colombianos e peruanos na região do Alto rio Negro, estaria envolvido com a prática de agiotagem, extorsão e tráfico de drogas, segundo o delegado Aldiney Nogueira.

“Os policiais abordaram o infrator no momento em que ele pilotava uma motocicleta sem placa pela Avenida Rio Negro, no bairro São Judas. O colombiano levou os PMs até a residência dele próximo do local da abordagem e lá foi encontrado os entorpecentes”, disse o delegado.

Material foi encontrado durante revista na casa do suspeito. Foto: Divulgação/PC

Na residência foi realizada revista minuciosa por todos os cômodos e encontradas sete trouxinhas de substâncias entorpecentes, sendo seis pedras de Oxi e uma de Skunk, além da droga que estava embalada pronta para ser comercializada. Também foi encontrado o valor de R$ 259,00 em espécie, um celular, um rádio CD player de automóvel e um relógio, segundo informou Aldiney Nogueira.

O colombiano foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Santa Isabel, onde foi autuado em flagrante pelo crime tráfico de drogas e permanecerá preso à disposição da Justiça.