Colombianos são presos com arma de uso restrito e mais de 280 kg de maconha

Drogas estão avaliadas em R$ 1,5 milhões, segundo a PC. Foto: Raquel Miranda

Manaus - Os colombianos Carlos Alberto Rodriguez Ramirez, 41, e José Ermilson Pena Rivera, 47, foram presos com 283 quilos de maconha, tipo ‘skunk’, na última terça-feira (14), avaliadas em R$ 1,5 milhões. De acordo com o delegado Paulo Benelli, do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a prisão da dupla e apreensão dos entorpecentes, arma e dinheiro ocorreram nos bairros São Geraldo e Chapada, zona centro-sul, e em um sítio localizado no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus.

“Recebemos uma denúncia anônima, por telefone, que próximo a uma loja de materiais de construção, no bairro São Geraldo, haveria uma transação de tráfico de drogas. Solicitamos apoio dos policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), que prenderam os colombianos com parte da droga e ao indagar a dupla o resto do material foi encontrado em um sítio no Tarumã”, disse Benelli.

Ainda conforme Benelli, a dupla foi capturada dentro de um carro com 1 quilo de maconha. No sítio, localizado no Ramal do Vovô Feliz, os policiais apreenderam uma pistola .45 (uso restrito das Forças Armadas, polícias Federal, Militar e Civil), sete munições, dois carregadores e o restante das drogas, que estavam enterradas no terreno do local.

Conforme a assessoria de imprensa da Polícia Militar (PM), durante uma diligência no bairro Chapada, os policiais também apreenderam R$ 12.950 na casa de José Emilson.

Em depoimento, os colombianos informaram que estavam há dois meses no Amazonas. Na delegacia, a dupla negou envolvimento com o tráfico de drogas e não revelou para qual cartel de drogas trabalhava na Colômbia.

Os estrangeiros foram levados ao 19º DIP, onde foram autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Eles foram encaminhados para a audiência de custódia no Fórum Henoch Reis, zona centro-sul da capital.

