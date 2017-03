Comandante de embarcação é preso com 80 quilos de maconha no Porto da Manaus Moderna 

Na delegacia, Luiz Silva negou envolvimento com o tráfico de drogas e disse que nunca foi preso. Foto: Thiago Monteiro

Manaus – O comandante de embarcação Luiz Soares da Silva, 40, foi preso na manhã desta terça-feira (14), no Porto da Manaus Moderna, na Rua Inocêncio de Araújo, no Centro, em Manaus, com 80 quilos de maconha, tipo skunk, avaliada em R$ 350 mil, de acordo com o delegado Guilherme Torres, do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

Conforme Torres, a Polícia Civil estava investigando as rotas de tráfico pelos rios do Amazonas e descobriu que Luiz estava fazendo uma rota do município de Japurá (distante a 744 quilômetros da capital) até Manaus.

À reportagem, Luiz negou envolvimento com o tráfico de drogas e disse que nunca foi preso. "Eu não tenho nada a ver com isso. Isso tudo é feito pelos meus conferentes", disse.

Luiz foi autuado por tráfico de drogas e será conduzido para audiência de custódia no Fórum Henoch Reis, zona centro-sul da capital.