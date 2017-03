Comerciante morre em hospital quatro dias após ser baleado na zona leste

José Almir Ben vindo da Silva foi atingido por três tiros no braço e dois no abdômen

A vítima estava internada no no Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio desde o último dia 8 após, segundo a DEHS. Foto: Eraldo Lopes

Manaus – O comerciante José Almir Ben vindo da Silva, 56, morreu na tarde do último sábado (11), no Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio. Ele estava internado na unidade desde o último dia 8 após, segundo a DEHS, ser atingido com cinco tiros, na comunidade Gilberto Mestrinho, zona leste de Manaus.

Conforme consta no relatório da DEHS, José estava no bar onde trabalhava, quando dois homens invadiram o local e atiraram nele. De acordo com as informações do documento, os suspeitos efetuaram cinco disparos. Três tiros atingiram o braço e outros dois o abdômen.

A polícia investiga a motivação. Na manhã deste domingo (12), familiares do comerciante não quiseram falar sobre o crime.