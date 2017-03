Comerciante é morto na frente da família durante assalto, na AM-010

Conforme moradores, os criminosos entraram no local pelo mato e invadiram a casa, fazendo a esposa e o filho da vítima reféns. Foto: Carla Albuquerque

Manaus - O comerciante Paulo Navarro, 54, foi morto a tiros durante um assalto, na manhã deste sábado (25), dentro da casa onde morava, no quilômetro 45, da Rodovia AM-010. O crime foi praticado na frente do filho da vítima, de 12 anos, e da esposa, que ainda teve os cabelos cortados com a faca. De acordo com o delegado adjunto da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Raphael Campos, o latrocínio foi praticado por quatro homens e uma mulher, que fugiram no carro da família, uma picar Ranger, cor prata, placa OAF-1090.

Conforme moradores, os criminosos entraram no local pelo mato. Em seguida, renderam o comerciante e invadiram a casa, atrás do comércio do casal. De acordo com o delegado, o grupo amarrou a esposa e o filho da vítima. Enquanto reviravam a casa, eles ainda cortaram o cabelo da mulher.

"Eles estavam procurando dinheiro e armas. Como ele não tinha, atiraram nele. Em seguida, fugiram no carro da família", disse Campos.

De acordo com familiares, esse foi o quinto assalto praticado por criminosos ao comércio. "Antes não víamos esse tipo de crime por aqui, mas agora, nossa rotina é essa. Vivemos com medo e sem policiamento", disse uma moradora, que pediu para não ter o nome divulgado.