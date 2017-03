Comerciante é morto a tiros em Prosamim da zona sul de Manaus

Vítima foi executada com 12 tiros, no Prosamim localizado Rua Santa Tereza, bairro Morro da Liberdade, zona sul de Manaus. Motivação do crime ainda é desconhecido

Velório da vítima aconteceu na manhã deste domingo (5), na casa dos familiares, no bairro Santa Luzia. Foto: Reinaldo Okita

Manaus - O comerciante Marcelo Carmo da Costa, 19, foi executado com 12 tiros, por volta das 14h do último sábado (4), no Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim), localizado Rua Santa Tereza, bairro Morro da Liberdade, zona sul de Manaus. O motivo do crime é desconhecido para a Polícia Civil e para familiares do jovem.

Uma amiga, de 21 anos, que pediu para não ter o nome divulgado por medo de represálias, afirmou que Marcelo estava na frente de casa, na Rua Leopoldo Neves, bairro Santa Luzia, zona sul, quando quatro homens, ainda desconhecidos, que estavam encapuzados chegaram ao local e atiraram na direção de Marcelo, que correu e morreu na Rua Santa Tereza, já na área do Morro da Liberdade.

“Ele (comerciante) estava sozinho na frente de casa. O Marcelo ainda saiu correndo, quando o mataram com vários tiros”, disse a jovem. O velório da vítima aconteceu na manhã deste domingo (5), na casa dos familiares, no bairro Santa Luzia.

O crime foi registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que busca informações dos assassinos. A autoria e o motivo do crime são desconhecidos para a polícia.