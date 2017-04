Comerciante sinaliza bueiro no Parque Dez com pedaços de madeiras

Moradores reclamam que problema na via atrapalha a passagem de veículos e pedestres há quase um mês

Comerciantes colocaram pedaços compridos de madeira para evitar de alguém caia no bueiro. Foto: Sandro Pereira

Manaus - Um bueiro sem tampa está atrapalhando a passagem de veículos e de pedestres na Rua Barreirinha, Comunidade União, bairro Parque 10 de Novembro, zona centro-sul de Manaus, há quase um mês, segundo informaram moradores da via.

Com a intenção de alertar pedestres e motoristas do problema, moradores e comerciantes colocaram pedaços compridos de madeira para evitar de alguém caia no bueiro.

Segundo o estudante universitário Felipe Silva, 25, a rua é estreita e é um desafio para transitar em horário de rush. Com o bueiro sem tampa, os motoristas perdem local para estacionar. “Já não tem lugar para passar com o carro e fica pior”, disse o estudante.

Para a vendedora Ivone Machado, 26, o problema maior é tampar o bueiro de forma imediata para evitar que alguém, principalmente criança, caia no local. “O povo colocou o pedaço de pau para alertar, mas nunca se sabe”, alertou.

Em nota a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), informou, por meio de assessoria de imprensa, que bueiros do bairro Parque 10 de Novembro estão na programação de reposição e melhorias da Seminf.