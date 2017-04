Compaj: mais da metade dos presos eram provisórios durante massacre

Relatório aponta que mais da metade dos detentos do regime fechado do Compaj eram presos provisórios quando ocorreu o massacre de 1º de janeiro

Relatório aponta que mais de 2 mil presos, na época do massacre, eram provisórios. Foto: Sandro Pereira

Manaus - Mais da metade dos detentos do regime fechado do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) eram presos provisórios quando ocorreu o massacre entre os internos que resultou em 56 presidiários mortos, dia 1º de janeiro deste ano. O dado faz parte de relatório do programa ‘Defensoria Sem Fronteiras’, do Colégio Nacional dos Defensores Públicos-Gerais (Condege), divulgado, ontem (3), pela TV Globo.

O relatório aponta que 2.611 presos que estavam no Compaj, à época do massacre, eram presidiários provisórios, sem nenhuma condenação. Conforme os dados, 245 presidiários tinham direito ao regime semiaberto ou à liberdade condicional. Os presos que poderiam estar livres representavam um quarto do total da população carcerária do Compaj, regime fechado, na época, conforme o relatório dos defensores públicos.

Entre esses presidiários, o relatório apontou que quatro presos já tinham cumprido toda a pena em regime fechado e permaneciam dentro do complexo penitenciário.

Um dos casos analisados pelo ‘Defensoria Sem Fronteiras’ é do ex-soldado do Sétimo Comando Aéreo Regional (VII Comar), Alessandro Nery Praia, 30, que estava preso, segundo processo judicial, desde 2006, e foi condenado a 16 anos de prisão, inicialmente, em regime fechado, conforme processo judicial, por matar, asfixiada e estrangulada, Adriana Franco da Luz, no dia 16 de março de 2006, mulher com quem mantinha um relacionamento amoroso conturbado.

Consta no processo de Alessandro, disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), que o ex-soldado é filho de um investigador da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) e a defesa do ex-soldado solicitou, em dezembro de 2014, que Alessandro fosse transferido para uma cela do ‘seguro’ do Compaj, local para onde são encaminhados presos ameaçados.

Conforme a defesa do ex-soldado, por ser filho de policial civil, Alessandro temia pela integridade física. “Todos sabemos que policiais ou os parentes destes são potenciais vítimas de desavenças e ataques dos criminosos, quando estão cumprindo pena em presídios”, informa trecho do pedido de providência da defesa do presidiário.

O relatório do ‘Defensoria Sem Fronteiras’ aponta que Alessandro estava jurado de morte e tinha direito de passar a cumprir pena em regime semiaberto, desde o ano passado. Conforme o relatório, a Justiça não analisou o caso do ex-soldado. O presidiário foi morto durante o massacre de 1º de janeiro.

A reportagem solicitou o relatório para o Condege, por meio de assessoria de imprensa da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) que coordena o programa. Em nota, a DPDF informou que o relatório com os dados de Manaus está sendo finalizado. Ainda conforme a DPDF, os dados divulgados pela TV Globo são “próximos aos que foram divulgados em coletiva em Manaus, assim que acabou a força-tarefa”. A DPDF informou, também, que o relatório será enviado à imprensa quando for concluído.

No entanto, a REDE DIÁRIO DE COMUNICAÇÃO (RDC) esteve na entrevista coletiva à imprensa, concedida pelos defensores públicos que estiveram em Manaus, em fevereiro deste ano, e não foi divulgado o dado de que mais da metade dos presos do regime fechado do Compaj eram provisórios.

A reportagem também entrou em contato com a Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), por meio de assessoria de imprensa. A DPE-AM informou que o defensor-geral do órgão, Rafael Barbosa, que tem o relatório, não podia falar com a reportagem nessa segunda-feira (3).