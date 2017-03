Em Manaus, Compaj passa por revista na manhã desta segunda-feira

A ação conta com mais de mil servidores, entre policiais civis e militares, além de Bombeiros, Policiais Rodoviários Federais e militares das Forças Armadas

A operação é monitorada pelo Centro Integrado de Comando e Controle do Amazonas da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Foto: Divulgação

Manaus - Forças Estaduais de Segurança e militares das Forças Armadas realizam, na manhã desta segunda-feira (6), uma operação de revista no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), localizado no km 8 da BR-174 (Manaus-Boa Vista), onde ocorreu a rebelião que resultou na morte de 56 detentos.

A operação está sendo monitorada pelo Centro Integrado de Comando e Controle do Amazonas (CICC-AM) da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e conta com a participação de mais de 1.000 servidores, entre policiais civis e militares, além de Bombeiros, Policiais Rodoviários Federais e militares das Forças Armadas.