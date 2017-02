Com tornozeleira eletrônica, homem é preso após roubos na Banda do Boulevard

O suspeito foi encaminhado para delegacia e, conforme o tenente-coronel, deve retornar ao sistema prisional. Foto: Frank Cunha

Manaus – Anderson Feitosa Encarnação, 34, foi preso, na tarde deste domingo (19), após praticar roubos na Banda do Boulevard, na zona centro-sul de Manaus. Conforme o tenente-coronel Norte, coordenador responsável pelo policiamento na área, o suspeito é do regime semiaberto do sistema prisional de Manaus, estava embriagado e com tornozeleira eletrônica.

Ainda segundo tenente-coronel Norte, foliões denunciaram que o homem estava roubando quem passava pela alça do viaduto do Boulevard.

“Nós conseguimos o contato da esposa dele, que está com uma banca, como ambulante, e confirmou que ele estava bêbado, causando problema e que é reincidente na prática do roubo”, afirmou Norte.

Anderson foi encaminhado para o 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e, conforme o tenente-coronel, deve retornar ao sistema prisional.