Comunicação em Chamas: 'Feito por Elas' realiza segunda edição neste sábado 

Inspirado no movimento “Women’s March”, ocorrido este ano em Washington, EUA, e em menção ao mês da mulher, o especial “Feito por Elas” pretende abrir espaço para discussões sobre o mercado onde as mulheres estão inseridas

O evento será dividido em três mesas, sendo elas: “Fabricando Comunicadores”, “Custa Respeitar?” e “O lado oculto da Comunicação”. Foto: Divulgação

Manaus - A segunda edição da “Comunicação em Chamas”: especial “Feito por Elas” irá acontecer no próximo sábado (25), das 14h às 16h, no Impact Hub, localizado na Avenida Efigênio Salles, nº 1299, Aleixo. O evento, realizado pelo RP Manaus, contará com a participação de profissionais da área de Comunicação em uma mesa redonda que tratará sobre os desafios da atuação de mulheres no mercado de trabalho.

Para participar é preciso levar 1kg de alimento não perecível. O evento reunirá profissionais das áreas de Relações-Públicas, Publicidade e Propaganda, Jornalismo e Direito. O evento será dividido em três mesas, sendo elas: “Fabricando Comunicadores”, “Custa Respeitar?” e “O lado oculto da Comunicação”.

Inspirado no movimento “Women’s March”, ocorrido este ano em Washington, EUA, e em menção ao mês da mulher, o especial “Feito por Elas” pretende abrir espaço para discussões sobre o mercado onde as mulheres estão inseridas, ressaltando os preconceitos e desafios que estas profissionais enfrentam.

A idealizadora da iniciativa RP Manaus, Ana Clarissa, aposta positivamente na união das profissionais da área e estudantes neste evento. Para Ana, o verdadeiro objetivo do debate é ir além das discussões de redes sociais, e colocar em prática os aprendizados da mesa redonda. “Ainda que que possamos obter conhecimento com este evento, temos a oportunidade de participar de estar em uma rede de contatos, onde qualquer um pode conhecer futuros parceiros e novas oportunidades”, afirmou.

Mesas Redondas:

Em “Fabricando Comunicadores” será debatida a subestimação da mulher no mercado, estereótipos e sobre como capacitação e eficiência feminina acabam não sendo sinônimos de reconhecimento dentro de uma empresa. Participarão da conversa a gerente de Comunicação da Uninorte, Wilsa Freire; as publicitárias Nereida Tavares e Amanda Bezerra, e da repórter da TV Acrítica Thea Morel.

Na segunda mesa, assuntos considerados “tabus”, como gordofobia, LGBTfobia e racismo serão a pauta da vez entre nomes ascendentes da comunicação que já enfrentaram situações como estas, que persistem em permanecer em nossa sociedade. Presença confirmada da empreendedora e profissional de Marketing, Andrezza Matos; a também empreendedora e advogada, Rhaiza Oliveira, e a Profissional de relações-públicas e atual analista de Comunicação do Grupo Simões, Christelli Raisa.

A última mesa do evento terá como temática a participação da mulher no entretenimento, igualdade de gêneros, sexismo, desvalorização no local de trabalho, além da luta pelo reconhecimento da mulher como profissional. Participará da mesa a produtora de eventos Inês Daou; a jornalista, assessora política e idealizadora do blog “Mapingua Nerd”, Fernanda Brandão; editora do G1Am e crítica de cinema do blog Cine Set, Camila Henriques, e Ennas Barreto, jornalista esportiva e assessora do time Nacional.