Comunidade da Ufam vai às urnas para eleger futuro reitor, nesta quarta

Cerca de 40 mil pessoas, entre alunos, professores e técnicos poderão escolher entre as três chapas que disputam a reitoria da universidade. Decisão final será do governo federal, no dia 7 de abril

Hedinaldo Lima, Arminda Mourão e Sylvio Puga disputam o cargo de reitor da Ufam. Fotos: Raquel Miranda e Sandro Pereira

Manaus - Nesta quarta-feira (22), cerca de 40 mil pessoas vão às urnas indicar o melhor nome para administrar a Universidade Federal do Amazonas (Ufam) nos próximos quatro anos. A consulta informal à comunidade universitária, serve de base para a lista tríplice de candidatos que é enviada à presidência da república. Hoje, a partir das 9h, professores, alunos e técnicos administrativos da instituição vão poder indicar um dos três candidatos à reitoria da Ufam.

De acordo com a vice-presidente da Comissão de Consulta a Comunidade Universitária (CCCU), Dhyene Vieira, a escolha não se trata de uma eleição, e sim uma consulta informal à comunidade universitária. Ela explica que após a consulta, a eleição ocorre no dia 7 de abril, no Conselho Universitário (Consuni), escolhendo a lista tríplice que será enviada à presidência. Nesta edição, no entanto, segundo Vieira, todos os candidatos serão enviados, já que são somente três chapas.

“O importante é a ordem dos nomes que serão enviados. A consulta informal funciona como uma direção para o Consuni, que escolhe a ordem dos nomes para que o presidente da república escolha e nós esperamos que a ordem (dos nomes) seja respeitada”, informou Vieira.

Estão aptos a votarem cerca de 35 mil alunos, 1.700 técnico administrativos em Educação (TAEs) e 1.800 professores. O sistema de consulta adota, segundo Vieira, o voto paritário, em que cada segmento da universidade – alunos, professores e técnicos - terá um percentual de 33,33% para equiparar a quantidade de votantes por segmento.

Na chapa 17, concorrem aos cargos Hedinaldo Lima como reitor e Nikeyla Chacon como vice-reitora. A chapa 31 traz Arminda Mourão na concorrência à reitoria e Iolete Ribeiro como candidata à vice. Já na chapa 33, Sylvio Puga vem como candidato a reitor e Jacob Cohen a vice-reitor. O DIÁRIO realizou uma rodada de entrevistas por semana, durante o mês de março, com os candidatos e expôs as propostas de cada um.

Segundo a Comissão, na capital, a escolha será feita com urnas eletrônicas, acompanhadas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Já nos campi do interior do Estado as urnas de lonas serão utilizadas.

Conforme a Comissão, os postos de eleição, em Manaus e no interior, estarão em todas as unidades do campus, na capital, e, nos campi de Itacoatiara, Benjamin Constant, Humaitá, Coari e Parintins (veja gráfico).

Apuração

O processo começa às 9h e será finalizada às 21h. Segundo a Comissão, nos locais onde funcionam somente cursos diurnos, a consulta terminará às 18h.

A apuração ocorrerá a partir das 22h, com previsão de término na quinta-feira, 23. De acordo com a Comissão, caso nenhum candidato obtenha percentual de 50% mais 1 no 1° turno, a instituição promove o segundo turno, previsto para o dia 31 de março. O resultado do segundo turno da consulta será encaminhado para o Conselho Universitário que realiza a eleição no dia 7 de abril, disponibilizando assim o resultado final.

Segundo a Comissão, há mais de 20 anos o processo de consulta comunitária ocorre na instituição. Vieira informou que a Lei 1.195 de 1995 determina que o voto seja proporcional - 70% para o segmento docente, 15 para o segmento discente e 15 para o técnicos, mas o voto paritário só foi permitido a partir de 2011 pela nota técnica 437/2011 do Ministério da Educação (MEC) para a Consulta Informal.