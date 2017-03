PC conclui inquérito sobre mortes de presos na Vidal Pessoa

Conforme o inquérito, 20 detentos serão indiciados. Mortes aconteceram no dia 8 de janeiro deste ano, após a rebelião que deixou 56 presos no Compaj

Conforme as investigações, 22 detentos foram apontados como autores das mortes, logo após reativação da Vidal. Foto: Acervo-DA

Manaus - A rivalidade entre facções criminosas é o motivo, apontado pela Polícia Civil (PC), para as quatro mortes de presos, na Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa, no Centro de Manaus, no último dia 8 de janeiro. Conforme as investigações, 22 detentos foram apontados como autores das mortes. 20 deles vão ser indiciados pela PC, porque dois foram encontrados mortos, em fevereiro deste ano, depois de fugirem da cadeia. As informações foram divulgadas, nesta terça-feira (28), pela Rede Amazônica, sobre a conclusão do inquérito policial que investigou as mortes.

Conforme as investigações, o inquérito aponta que os quatro presos mortos foram identificados como Tássio Caster de Souza, Fernandes Gomes da Silva, o ‘Pedra’, Rubiron Cardoso de Carvalho, o ‘Pato’, e Rildo Silva do Nascimento. O inquérito aponta, também, que os quatro detentos não eram os alvos dos autores dos homicídios, mas foram mortos, porque os quatro alvos conseguiram escapar.

Ainda segundo as investigações, Fernandes, Rubiron e Rildo apresentavam certa liderança na cadeia e foram retirados da cela 5 do ‘Pavilhão B’ e levados ao centro da cadeia, onde foram decapitados e esquartejados. Conforme o inquérito, os detentos rebelados tentaram invadir a cela para matar os três presos, mas não conseguiram e atearam fogo em colchões na entrada da cela. A PC concluiu que Tássio morreu carbonizado, dentro da cela, depois de inalar fumaça e ter queimaduras por causa do calor do fogo que foi provocado do lado de fora das grades.

O inquérito inclui um vídeo em que os presos exibem a facção rival. O vídeo foi uma das principais formas usadas, no inquérito, para encontrar envolvidos nas execuções. Em fevereiro, Arlison Mantos Pereira, o ‘Barbinha’, e Edgar de Souza Ribeiro, o ‘Diga’, foram encontrados mortos e são apontados como dois dos 22 autores das quatro mortes.

Conforme a PC, outros dois detentos, que devem ter a prisão preventiva, decretada respondem a processos em liberdade. “Eles não tem condição de viver em sociedade”, disse o delegado adjunto da PC, Ivo Martins à equipe de reportagem da Rede Amazônica.

A REDE DIÁRIO DE COMUNICAÇÃO (RDC) entrou em contato com o delegado Ivo para obter mais detalhes sobre a conclusão do inquérito policial. Na ocasião, o delegado afirmou que mais informações deveriam ser divulgadas pela PC. A reportagem também procurou a assessoria de imprensa da PC que não havia respondido à RDC até a publicação desta matéria.