Concurso do TRT teve mais de 17 mil faltosos em Manaus e Boa Vista

Provas do concurso foram realizadas no domingo (19). Foto: Sandro Pereira

Manaus - Dos mais de 76 mil inscritos para o concurso público do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região AM/RR (TRT11), realizado no domingo (19), nas cidades de Manaus (AM) e Boa Vista (RR), 17.871 candidatos faltaram às provas. Já o número de candidatos que compareceram aos locais de prova foi 59.011 candidatos, segundo dados do TRT.

Com quatro horas de duração e questões de conhecimentos gerais e específicos, as provas foram aplicadas pela manhã para o cargo de técnico judiciário (nível médio) e à tarde para o cargo de analista judiciário (nível superior).

O gabarito será divulgado nesta segunda (20), a partir das 17h, e o prazo para interposição de recursos será de dois dias úteis, exclusivamente pela internet, no site da Fundação Carlos Chagas: 20 e 21 de fevereiro - recursos quanto à aplicação das provas; 21 e 22 de fevereiro - recursos quanto às questões das provas e ao gabarito. A divulgação do resultado preliminar está prevista para o dia 27 de março.