Contabilista e estudante de Manaus são presos com 15 kg de drogas no aeroporto de Boa Vista

Manaus - Um contabilista de 23 anos e uma estudante de 28 anos, ambos de Manaus, foram presos pela Polícia Federal (PF) no aeroporto Internacional de Boa Vista (Roraima), após terem sido flagrados com cerca de 15 quilos de maconha. A droga, segundo informações da PF, estava escondida na bagagem dos suspeitos e seriam levadas para João Pessoa (PP) e Goiânia (GO).

Por meio de nota, a PF informou que com o contabilista foram encontrados 3,4 quilos de maconha. Já com a estudante, foram apreendidos 11,2kg. A dupla foi abordada, na última segunda-feira (20), durante a tentativa de embarque. Em depoimento à PF, os suspeitos afirmaram ter saído de Manaus em um ônibus intermunicipal.

A jovem disse que iria levar o entorpecente para João Pessoa. Já o contador informou que entregaria a droga em Goiânia. A dupla foi autuada por tráfico de drogas e foram encaminhados à audiência de custódia.