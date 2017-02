Coronel Fernando Júnior é nomeado novo comandante do Corpo de Bombeiros do Amazonas

Titular da Defesa Civil do Amazonas, ele vai responder pelas duas funções, conforme publicação no diário oficial de 23 de fevereiro de 2017

O novo comandante tem 51 anos de idade e 29 de serviço na carreira militar. É formado em Direito e pós-graduado em Gestão Ambiental. Foto: Divulgação

Manaus – O coronel Fernando Paiva Pires Júnior foi nomeado novo comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) nesta sexta-feira (24). Titular da Defesa Civil do Amazonas, ele vai responder pelas duas funções, conforme publicação no diário oficial de 23 de fevereiro de 2017.

O novo comandante tem 51 anos de idade e 29 de serviço na carreira militar. É formado em Direito e pós-graduado em Gestão Ambiental. Na corporação, teve intensa atuação na área de mergulho e já exerceu funções como Chefe do Estado Maior- CHEM. Foi ainda o primeiro Comandante do Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente, Comandante do Batalhão de Bombeiros Especial–BBE e Agente de Corregedoria do CBMAM, na Secretaria de Segurança Pública.

Foi nomeado pelo Governador em 2015 como Secretário Executivo do Subcomando de Ações de Defesa Civil (SUBCOMADEC), onde também exerce a função no Conselho Nacional de Gestores de Proteção e Defesa Civil (CONGEPEDEC), de Coordenador da Região Norte.

Quem deixa o cargo de Comandante Geral do CBMAM é o coronel Fernando Sérgio Austregésilo Luz.