Corpo de caseiro é encontrado com as mãos amarradas no Ramal do Acará

Conforme a perícia, não deu para identificar se havia perfurações no corpo, tanto de tiros quanto de arma branca. Foto: Carla Albuquerque

Manaus - O caseiro Mário Evaldo Gomes de Souza, 32, foi encontrado morto, com as mãos amarradas e enterrado em uma cova rasa, no Ramal do Acará, no Lago Azul, zona norte de Manaus, na manhã desta terça-feira (21).

Segundo uma familiar que não quis se identificar, o homem estava desaparecido desde a madrugada de segunda-feira (20), quando cerca de 10 homens invadiram a casa dele, no sítio onde trabalhava, e o sequestraram.

Ontem, durante as buscas, a família do caseiro recebeu informações de que ele estava enterrado na mata. Na manhã de hoje, a polícia conseguiu encontrar o corpo.

Conforme a perícia, não deu para identificar se havia perfurações no corpo, tanto de tiros quanto de arma branca.