Corpo de mulher é encontrado com sinais de agressão no bairro Cidade de Deus

Corpo foi identificado ainda nesta quinta-feira, no IML. Foto: Eraldo Lopes

Manaus – O corpo encontrado na madrugada desta quinta-feira (23), na Rua Bem Te Vi, no bairro Cidade de Deus, zona norte, foi identificado no Instituto Médico Legal (IML) como sendo da dona de casa Helen Cristina Almeida Araújo, 27. De acordo com o marido dela, Paulo Jorge, a última vez que ele viu a companheira foi por volta das 15h da última quarta-feira (22), quando ela saiu da casa onde morava, na Comunidade Gustavo Nascimento.

Conforme Jorge, Helen saiu de casa e informou que ia para a Avenida Grande Circular, mas não informou o que iria fazer no local. Segundo ele, uma amiga da mulher disse tê-la visto na companhia de um homem no local, por volta das 20h.

"Ela sempre voltava entre as 21h e 22h, mas dessa vez não voltou. Quando foi hoje de manhã, ouvi no noticiário da rádio que havia o corpo de uma mulher com as características dela e suspeitei que era ela. Quando vi o corpo no IML a reconheci", lembrou Paulo.

Consta nos registros da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) que Helen morreu vítima de agressão física. Ela apresentava lesões no pescoço, no rosto e um corte no queixo.

De acordo com Paulo, a mulher era usuária de drogas, mas tinha parado com o vício. Ele não soube informar o que motivou o crime. O caso é acompanhado pela DEHS.