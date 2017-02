Corpo é encontrado por crianças dentro de fossa, no Grande Vitória

De acordo com a PM, o homem foi morto com cerca de 20 facadas. Moradores informaram que crianças corriam atrás de papagaio quando encontraram o corpo

Junto ao corpo, peritos encontraram um cartão passa fácil com a identificação de Sebastião. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - Sebastião da Silva, de idade não divulgada, foi encontrado morto dentro de uma fossa, no início da tarde deste domingo (12), por crianças que corriam atrás de pipas, na Rua Amazonas, no Grande Vitória, zona leste de Manaus. De acordo com policiais da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem foi morto com cerca de 20 facadas.

A dona de casa Tonha Viana, 27, disse que o corpo foi encontrado por volta das 11h. De acordo com ela, a suspeita é que o homem pode ter sido morto durante a madrugada. "Umas crianças que estavam correndo atrás de papagaio viram o sangue no capim e quando olharam para dentro do buraco de fossa, encontraram o corpo", lembrou.

De acordo com policiais da 4ª Cicom, no corpo foram encontradas, aproximadamente, 20 facadas. As perfurações atingiram o pescoço, as mãos, os braços e o abdômen da vítima. Junto ao corpo, peritos do Instituto de Criminalística (IC) encontraram um cartão passa fácil com a identificação de Sebastião.