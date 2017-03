Corpo é encontrado em mata na zona leste de Manaus

DEHS investiga o caso. Foto: Jucélio Paiva

Matéria atualizada às 20h30

Manaus - O corpo de um homem, ainda não identificado pela polícia, foi encontrado, na noite desta sexta-feira (24), dentro de uma área de mata do Sesi-Clube do Trabalhador, no bairro São José, zona leste de Manaus. O homem estava seminu e usava uma fralda geriátrica, conforme afirmou o perito Wellington Medeiros, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) da Polícia Civil.

De acordo com o perito Wellington Medeiros, corpo já estava em estado de decomposição, e a suspeita preliminar é que seja de algum paciente do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, também na zona leste.

"O homem estava vestido com uma camiseta e usava fralda geriátrica. Não podemos confirmar ainda se era paciente do João Lúcio, só depois da identificação. Mas o hospital fica ao lado da área de mata onde o corpo foi localizado", disse.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializa em Homicídios e Sequestros (DEHS), vai investigar o caso. A reportagem solicitou informações da Secretaria de Estado de Saúde (Susam) se houve registro de algum paciente que fugiu da unidade, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.