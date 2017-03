Corpo de homem é encontrado amarrado em igarapé no Bairro da União

Corpo foi encontrado na manhã desta quarta-feira. Foto: Arquivo Pessoal

Manaus -Moradores retiram corpo de homem com uma corda no Igarapé do Bindá, bairro da União, zona centro-sul da cidade, na manhã desta quarta-feira (29), o corpo do homem ainda não foi identificado.

Segundo o autônomo, Jandersom da Silva, 22, chovia no momento em que os moradores encontraram o corpo. “Era um homem e estava com as mãos e os pés amarrados, e fedendo muito, já em estado de decomposição, essa foi a primeira vez que eu vi uma situação assim” relatou.

De acordo com o atendente Carlos Cassino, 23, ele ajudou a retirar o corpo do igarapé, que estava com a correnteza forte. “Veio um cara em uma moto e pulou no Igarapé me perguntou se eu tinha uma corda aí eu fui pegar, ele amarrou no corpo e eu ajudei a puxar” disse.

O delegado Henrique Brasil do 23º Distrito Integrado de Polícia (DIP), disse que o homem, que ainda não foi identificado, morreu há aproximadamente três dias, estava em estado avançado de decomposição, apresentava três tiros na cabeça, e estava com pés e mãos amarrados.

“Um homem passou em uma moto, viu o cadáver, pulou no Igarapé e pediu uma corda de um morador para retirar o corpo. O homem tinha uma tatuagem de dragão no peito e no braço esquerdo, e estava muito inchado. A viatura do 23º DIP estava passando próximo ao local quando a população chamou, acionamos o IML que levou o corpo para a realização dos procedimentos cabíveis” disse.