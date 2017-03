Corpo é encontrado amarrado no bairro Compensa II, em Manaus 

Matéria atualizada às 17h29

Manaus - Um corpo de uma mulher, ainda não identificado, foi encontrado na tarde desta quarta-feira (1º) coberto em um lençol e com as mãos e pés amarrados com fio elétrico, no Conjunto Rio Xingu 1, no Compensa 2, zona oeste de Manaus.

A tenente da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Ivana Canto, informou que o corpo foi encontrado por moradores da área, que ligaram para o 190.

O corpo estava enrolado em um pano de rede junto com um lençol. De acordo com peritos do Instituto de Criminalística (IC), por conta do estado de decomposição não foi possível identificar sinais de perfuração de arma branca ou de fogo.

O Instituto Médico Legal (IML) vao ao local para fazer a remoção do corpo. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o caso.