Corpo de homem é encontrado com dois tiros na cabeça no bairro Puraquequara

Manaus - ⁠⁠⁠O corpo de um homem, com idade entre 20 a 25 anos, foi encontrado, na manhã deste domingo (5), no Ramal da Caixa D'água, no bairro Puraquequara, zona leste de Manaus.

De acordo com o tenente Eduardo Pessoa, da 4 Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima foi assassinada com dois tiros na cabeça. Segundo o caseiro Edvaldo Lopes, 55, por volta das 16h30 do último sábado (4), uma quantidade de homens não identificados, em um veículo vermelho de modelo e placas desconhecidas, mataram a vítima no local.

"Ouvi uns três tiros, mas não saí de casa com medo de acontecer algo a minha família", disse.

Conforme o tenente da PM, a polícia foi acionada pelo 190 do Centro Integrado de Operações de Ocorrência (Ciops) por meio de uma denúncia de moradores. A vítima tinha cor parda, 1,68 cm de altura, vestia uma camisa do Flamengo, tinha uma tatuagem no braço com as iniciais J.S. e um dragão nas cotas.

O cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), na zona norte. O caso foi registrado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), mas as investigações ficarão a cargo da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).