Corpo de homem é encontrado em igarapé no bairro Tarumã 

No local, nenhum morador quis comentar sobre o corpo. Foto: Sandro Pereira

Manaus - O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado em um igarapé, por volta das 10h desta segunda-feira (13), no Ramal da Prainha, bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. A motivo da morte ainda é desconhecido para a polícia, de acordo com o perito Wellington Medeiros, do Departamento de Polícia Técnico Científico (DPTC).

“Ainda não dá para precisar se foi um afogamento ou homicídio. Ele tinha alguns hematomas pelo rosto, que somente o legista poderá dizer a causa da morte”, disse o perito Wellington Medeiros.

Conforme o sargento Flávio Duarte, da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o cadáver foi encontrado por um canoeiro da região, que ligou para o 190 do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops). “Aqui no local ninguém conhece esse homem”, contou o policial militar.

No local, nenhum morador quis comentar sobre o corpo. A vítima tinha entre 25 a 30 anos, cor morena, vestia uma calça jeans, camisa vermelha e uma bota, aproximadamente 1,70 cm de altura.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, zona norte da capital.

O caso foi registrado no 20º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na comunidade Campos Sales, bairro Tarumã.