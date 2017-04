Corpo de homem é encontrado em matagal na zona norte de Manaus 

Corpo foi encontrado em matagal na Avenida Passarinho, bairro Colônia Terra Nova. Foto: Iris Brasil

Manaus - O corpo do autônomo Djalma José de Araújo Júnior, 29, foi encontrado na manhã desta terça-feira (4) em um matagal na Avenida Passarinho, bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus. O corpo estava em estado avançado de decomposição e apresentava perfuração por arma de fogo.

O pai de Djalma, o funcionário público Djalma José de Araújo, 51, afirmou que seu filho era usuário de drogas, mas não sabe a motivação do crime. Djalma Jr. morava com sua família no conjunto Galileia, bairro Cidade Nova e foi visto por seu pai no último sábado por volta das 18h30.

“Ele saía e aparecia depois de dois ou três dias nos fins de semana. A gente já estava acostumado e esperava que ele fosse voltar. Sábado eu o deixei no [bairro] Terra Nova porque ele ia fazer um serviço de instalação de eletricidade, [mas ele falou] ‘Não se preocupe, não, porque eu tenho um colega moto táxi que vai me levar de volta pra casa’, mas até agora ele não tinha voltado e pensamos no pior, acrescentou o servidor público que foi avisado sobre o encontro do corpo quando estava no trabalho.”

De acordo com o site do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Djalma Jr. possuía quatro passagens pela polícia, sendo por roubo majorado, dois furtos e furto qualificado. Seu pai não soube dizer as motivações do crime e nem quem teria feito a ação.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).