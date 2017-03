Corpo é encontrado por moradores em terreno do bairro Santa Etelvina

Corpo de um homem, encontrado em uma cova, estava em estado avançado de decomposição. Corpo estava amordaçado e com as mãos amarradas, segundo a PM

Homens entraram no terreno para pegar tucumã quando um deles tropeçou em um dos pés do cadáver, segundo a PM. Foto: Sandro Pereira

Manaus - O corpo de um homem foi encontrado, na tarde deste domingo (5), em estado avançado de decomposição, na Comunidade Nobre, bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus. Segundo o sargento Silva Luz, do Corpo de Bombeiros, o corpo estava amordaçado e com as mãos amarradas.

De acordo com o tenente Diego Lopes, da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), moradores do local informaram que um grupo de homens entraram em um terreno da comunidade para pegar tucumã, quando um deles tropeçou em um dos pés do cadáver, que estava enterrado em uma cova.

O homem não havia sido identificado até a publicação desta matéria. O tenente informou, ainda, que não era possível identificar a idade proximada da vítima, já que o cadáver estava em estado avançado de decomposição.

Equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e do Departamento de Polícia Técnico-Científico (DPTC) estiveram no local. Equipes do Corpo de Bombeiros também auxiliaram no resgate do corpo, que foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).