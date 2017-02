Corpo de homem é encontrado em rio no município de Codajás

Corpo foi encontrado na tarde desta terça-feira. Foto: Divulgação/ PM

Codajás - O corpo de um homem foi encontrado, boiando no rio, em estado de decomposição, em Codajás (distante 240 quilômetros de Manaus), na tarde desta terça-feira (7), segundo informou o delegado Mauro Duarte, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) da cidade.

O delegado informou que vai colher depoimento de pessoas que podem ser os familiares do homem e dizem tê-lo identificado. O homem estava vestindo uma bermuda jeans azul.

Duarte informou que dará mais detalhes quando ouvir as pessoas que dizem ser familiares do morto. De acordo com o delegado, este é o segundo corpo que aparece boiando às margens do município em dois dias. “Ontem também apareceu outro corpo”, disse Mauro.