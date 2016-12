Corpo de homem é encontrado em ramal na BR-174, no AM

De acordo com a polícia, o corpo já estava no local há cinco dias; ainda não identificação da vítima

Manaus - O corpo de um homem de nome e idade ainda não identificados foi encontrado em estado de decomposição, na manhã desta segunda-feira (26), no Ramal do Novo Paraíso, localizado dentro do Ramal do Pau Rosa, no quilômetro 21 da rodovia BR-174. As informações são do tenente Vitor Moraes, da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

De acordo com o tenente Vitor, a Polícia Militar recebeu uma informação de populares através do número 190, informando que o corpo estaria no local. "Nos deslocamos até lá e encontramos o corpo de um homem moreno, de idade aproximada de 35 anos. Ele já estava lá há mais de cinco dias", disse.

Ainda segundo o tenente, a perícia da Policia Civíl esteve no local para examinar o corpo, que foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), em Manaus.

O tenente Vitor informou também que, quando as equipes estavam voltando do local, uma viatura da perícia sofreu um acidente na estrada, mas ninguém ficou ferido.

Segundo a diretora do Instituto de Criminalística do Departamento de Policia Técnico-Científica (DPTC), Suzana Ilan Barros, a viatura acoplou, girou e caiu em um acostamento, após o motorista perder o controle do veículo, na pista molhada. Ainda conforme a diretora, no carro estavam dois peritos e o motorista, que não sofreram ferimentos.