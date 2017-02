Quarto corpo encontrado no Tarumã é de fugitivo da Vidal Pessoa, afirma delegado

Claudiomar respondia por tráfico de drogas e fugiu com outros 14 detentos na madrugada deste domingo. Foto: Divulgação

Bruna Chagas e Carla Albuquerque

Manaus – Mais um corpo foi encontrado no Tarumã, zona oeste de Manaus, por volta das 17h deste domingo (26). Claudiomar Ribeiro de Sá, 27, que fugiu da Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa nesta madrugada, estava no mesmo local onde foram encontrados os foragidos Douglas da Silva Costa, 23, Edgar de Souza Ribeiro, 29, e Breno Custódio de Jesus, 23, no ramal do Tabosa.

Segundo o delegado Juan Valério, da Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), por volta das 16h, o Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) foi acionado por um morador da área, que encontrou o corpo no ramal. "A equipe da Homicídios esteve no local e, com apoio da Seap, identificamos que era mais um foragido. Ele estava com um tiro no peito e tudo indica que ele foi somente desovado, há traços de execução e nós vamos abrir inquérito policial para apurar essas mortes", afirmou o policial.

Claudiomar respondia por tráfico de drogas e fugiu com outros 14 internos. De acordo com o comandante do Comando de Policiamento Especializado (CPE), tenente-coronel Álvaro Cavalcante, os detentos conseguiram fugir após serrarem as grades da cela, pulado por um buraco no telhado e escalado o muro de segurança com um corda feito com lençóis.