Corpos encontrados boiando em rio de Codajás apresentam marcas de tortura, diz PC

Corpos foram encontrados boiando no Rio Solimões, em Codajás. Foto: Divulgação/PM

Manaus - Os dois corpos encontrados, em estado avançado de decomposição, em menos de 24 horas, boiando no Rio Solimões, em Codajás (distante 240 quilômetros de Manaus), apresentavam marcas de tortura, segundo informou o delegado Mauro Duarte, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari (distante 363 quilômetros de Manaus). Por meio da assessoria de imprensa da Polícia Civil (PC), o delegado informou que as vítimas tinham ido pescar, em uma canoa, e o delegado suspeita que a dupla foi executada por cinco homens, que se aproximaram em uma lancha.

De acordo com o delegado Duarte, o primeiro corpo foi encontrado, na segunda-feira (6), por ribeirinhos, e é de Vanderli Araújo da Silva, 28. O corpo tinha marcas de tiros e o rosto desfigurado. Segundo Duarte, o corpo foi identificado pelo irmão de Vanderli, Delcimar Campos da Silva.

O parente da vítima afirmou, segundo a PC, que Vanderli tinha saído para pescar com outros dois amigos, em uma canoa, na última quinta-feira (2), e não voltou a entrar em contato com a família. O desaparecimento do irmão foi informado, no último sábado (4), à PC.

O delegado acrescentou que o segundo corpo foi encontrado, nesta terça-feira (7), e identificado como Maksoney Ramos dos Reis, 29. Ele apresentava um corte profundo no abdômen, além de estar sem a cabeça. O reconhecimento do corpo foi feito, segundo o delegado, por um parente de Maksoney, que afirmou ter reconhecido o homem pela roupa que ele estava usando.

Duarte disse suspeitar que um terceiro homem, que estava na lancha, era Cristioney Marques de Brito, 29, que está desaparecido. Segundo Mauro, testemunhas disseram que cinco pessoas em uma lancha abordaram três homens que estavam pescando em uma canoa e os executaram. “Estamos investigando as mortes e as informações repassadas pelos ribeirinhos têm contribuído bastante para o andamento das diligências em torno do caso”, afirmou Mauro.