Corpos encontrados no Tarumã são de fugitivos da Cadeia Pública, diz delegado  

Douglas, Edgar e Breno fugiram da cadeia durante a madrugada deste domingo, junto com outros 14 internos. Fotos: Divulgação

Manaus – A polícia identificou como Douglas da Silva Costa, 23, Edgar de Souza Ribeiro, 29, e Breno Custódio de Jesus, 23, os três corpos encontrados no Ramal da Piçarra, no Tarumã, na manhã deste domingo (26). De acordo com o delegado Especializado em Homicídios e Sequestros (DEHS), Juan Valério, o trio havia fugido, durante a madrugada, da Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa, no Centro, junto com outros 14 presos.

A polícia localizou os corpos dos detentos por volta das 9h, após ter recebido uma denúncia. O trio foi encontrado jogado um ao lado do outro, em uma área de mata, há cerca de 500 metros do ramal do Tabosa. Peritos do Instituto de Criminalística identificaram marcas de sangue na entrada do local, onde suspeitam que eles foram executados.

De acordo com o delegado Juan Valério, o trio foi morto com vários tiros cabeça e também nas costas. “Está evidente as características de execução. Será aberto inquérito para apurarmos esse crime e nossas equipes já estão em campo”, afirmou ele.

Breno, Edgar e Douglas fugiram da cadeia durante a madrugada deste domingo, junto com outros 14 internos. De acordo com o comandante do Comando de Policiamento Especializado (CPE), tenente-coronel Álvaro Cavalcante, eles conseguiram fugir após serrarem as grades da cela, pulado por um buraco no telhado e escalado o muro de segurança com um corda feito com lençóis.