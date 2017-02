Corpos de homens mortos durante troca de tiros com a PF são identificados

Outro colombiano também foi baleado e está no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. Foto: Caique Varella

Manaus - Os corpos dos dois homens mortos, na última terça-feira (7), durante confronto com a Polícia Federal (PF) na comunidade Boca do Paraná do Cumprido, em Urucará (a 260 quilômetros de Manaus), foram identificados como sendo do colombiano Silvio Campos Chavez, 36, e do amazonense Manuel Arcanjo Murayari, 39.

A identificação, segundo informações do Instituto Médico Legal (IML) foi feita por meio de impressões digitais. Os corpos seguem no IML aguardando por familiares.

De acordo com a PF, a dupla integrava um grupo de cinco homens, que entraram em confrontos com os agentes. Durante o tiroteio Manuel e Silvio morreram e um terceiro homem foi baleado. Outro suspeito foi preso e um deles conseguiu escapar. Na ocasião, a polícia apreendeu 800 quilos de cocaína pura.