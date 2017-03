Secretário culpa corrupção em presídios para a entrada de materiais ilícitos

Secretário Sérgio Fontes falou sobre a operação durante coletiva. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - Materiais ilícitos continuam a entrar no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) após a rebelião que deixou 56 presos mortos no dia 1º de janeiro. Em mais uma revista realizada na unidade nesta segunda-feira (6), foram encontrados celulares, facões, rádios comunicadores, pedaços de ferro e houve confronto entre detentos e policiais. Questionado sobre a entrada desses materiais nos presídios, o secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, disse que a corrupção é um dos principais fatores do problema e que ainda faltam equipamentos necesssários para uma revista mais rigorosa.

"Se eu soubesse como entra, não entrava mais, teríamos evitado. Agora a corrupção, certamente a corrupção, certamente a família dos presos, sem dúvida nenhuma", disse Fontes durante coletiva na tarde desta segunda.

Ainda respondendo sobre a entrada de materiais ilícitos, Fontes disse que ainda faltam equipamentos necessários para realizar as revistas cumprindo as normas dos Direitos Humanos e que as pessoas se aproveitam do atual sistema para entrar com os materiais.

"Nós ainda não temos todos os instrumentos necessários para fazer com que isso cesse. Nós estamos num dilema diário. Não podemos fazer revista pessoal porque ela é intimidatória , não podemos subjugar... a pessoa se aproveita disso para colocar pra dentro o que deve e o que não deve" disse.

"Nós precisamos ainda de todos os equipamentos necessários para fazer com que a tecnologia nos permita, cumprindo as normas nacionais e internacionais do direitos humanos, evitar que entre [materiais ilícitas]. Enquanto esses equipamentos não estão, nós fazemos buscas constantes, sozinhos ou com o apoio do Marinha e do Exército.

Revistas

Durante o mês de janeiro, revistas encontraram materiais ilícitos no Compaj frequentemente. Em 22 de janeiro, revista encontrou celulares, munições e armas brancas.

No dia 10 de janeiro, um foragido foi encontrado escondido em forro do semiaberto durante revista na unidade, que encontrou, também, munições de calibre 38, drogas, dinheiro, celulares, aparelhos de TV, rádio de comunicação e armas brancas entre outros materiais.

Cinco dias após o massacre na unidade, revista apreendeu no local um rifle calibre 32, 56 porções de entorpecentes, 42 armas brancas (estoque), 24 celulares, uma balança de precisão, um roteador de internet, quatro baterias de celulares e diversos equipamentos como martelo, lanternas e terçados.

Operação

A operação está sendo monitorada pelo Centro Integrado de Comando e Controle do Amazonas (CICC-AM) da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e conta com a participação de mais de 1.000 servidores, entre policiais Civis e Militares, além de Bombeiros, Policiais Rodoviários Federais e militares das Forças Armadas.

Dentre os órgãos envolvidos na Operação estão: SSP-AM, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Comando Militar da Amazônia (CMA), Aeronáutica, Samu, Força Nacional, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e Corpo de Bombeiros.