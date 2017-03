Criança de oito anos é apreendida com quadrilha na operação Maués Segura 

O grupo foi detido após denúncias de vários crimes no bairro Santa Luzia, como furtos, roubos e tráfico de drogas

O Conselho Tutelar foi acionado e os suspeitos foram encaminhados para a delegacia do município. Foto: Divulgação

Manaus – Uma criança de oito anos foi apreendida, com mais dois adolescentes, e três homens, que não tiveram os nomes divulgados, foram presos na manhã desta sexta-feira (24), durante a operação Maués Segura 1, no município de Maués (distante 317 quilômetros de Manaus).

Segundo informações da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), o grupo foi detido após denúncias de vários crimes no bairro Santa Luzia, como furtos, roubos e tráfico de drogas. No momento da abordagem, eles estavam com uma arma branca e duas porções de entorpecentes.

O Conselho Tutelar foi acionado e os suspeitos foram encaminhados para a delegacia do município.