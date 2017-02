Criança de três anos morre afogada após sair para brincar, em Manacapuru

A criança foi encontrada submersa no Lago Bujaru e chegou a ser resgatada com vida, porém, morreu a caminho do hospital

O corpo de Rômulo foi levado ao IML, em Manaus, e deve retornar à Manacapuru após a necropsia. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - Rômulo da Silva Cruz, de 3 anos, morreu afogado, na quarta-feira (22), no Lago Bujaru, na Comunidade Terra Santa, em Manacapuru (a 98 quilômetros de Manau). De acordo com o pai do menino, o ajudante de pedreiro, Robson Cruz, 29, a criança foi encontrada submersa, chegou a ser resgatada com vida, mas morreu a caminho do hospital.

Robson informou que quando chegou em casa, por volta das 17h, perguntou pelo filho. Os familiares informaram a ele que o menino estava brincando com outras crianças nas proximidades do lago. “Pedi para meu outro filho de 9 anos ir procurá-lo, mas ele não o encontrou. Depois de quase 30 minutos, com ajuda dos outros moradores, conseguimos encontrá-lo”, disse.

O pai informou que fretou um carro para levar o menino ao hospital. “O ramal onde moramos é de difícil acesso o que dificultou chegarmos a tempo no hospital. Quando retiramos ele da água, ainda estava com o coração batendo”, lamentou Robson.

O corpo de Rômulo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), e, após a necropsia, será levado pela família de volta a Manacapuru, onde será sepultado.