Crianças desaparecem após caírem em rios no interior do AM

Manaus - Duas crianças desapareceram, nesta quinta-feira (9), em rios de diferentes localidades do Amazonas, conforme registrou a Polícia Militar (PM). Uma criança, de idade não informada, desapareceu após a canoa onde ela estava ter virado no município de Caapiranga. Uma outra criança, de 3 anos, desapareceu no rio após cair de uma balsa em Itapiranga. Até o momento, nenhuma das duas havia sido localizada, de acordo com a assessoria de imprensa da PM.

Segundo a PM, populares foram até a Delegacia de Caapiranga e informaram que três crianças naufragaram após uma canoa ter virado no Rio Manacapuru, nas proximidades da comunidade Dominguinhos. Duas foram resgatadas e uma segue desaparecida, de idades não divulgadas, conforme da PM.

Em Itapiranga, ainda de acordo com a assessoria de imprensa da PM, uma criança de três anos caiu de uma balsa quando chegava na comunidade Cesaréia, do Rio Uatuma. Policiais militares foram acionados, por volta de 11h, ao porto da cidade para ajudar nas buscas da criança, que estava acompanhada do pai, Raimundo Chaves Santana, 38. O Corpo de Bombeiros do município também participa das buscas, porém, até às 16h, a criança não havia sido encontrada.

Naufrágio de lancha em Nova Olinda do Norte

Uma lancha naufragou próximo ao porto de Nova Olinda do Norte (a 135 quilômetros a sudeste de Manaus) na tarde desta quinta-feira (9). De acordo com informações da Polícia Militar, a informação no local é que 17 pessoas estavam na embarcação e apenas cinco foram resgatadas. Foi solicitado o apoio do Corpo de Bombeiros para as buscas no local.

De acordo com informações da PM, o acidente ocorreu por volta das 13h. A lancha teria colidido na balsa do Porto e afundado no Rio Madeira. Ainda segundo a PM, a embarcação vinha de Rosarinho e seguia para Borba quando ocorreu o acidente. O soldado Jhayme Vander, da PM no município, disse que a polícia faz buscas e que provavelmente há crianças entre os desaparecidos.

Foto: Divulgação/PM