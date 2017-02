Cunhado de narcotraficante é preso com documento falso no Distrito Industrial

Marcelo da Silva Nunes é cunhado do narcotraficante Gelson Lima Carnaúba, um dos chefes de facção criminosa

Fugitivo da justiça, Marcelo Nunes responde a processos por tráfico de drogas. Foto: Divulgação

Manaus – O fugitivo da justiça Marcelo da Silva Nunes, 34, foi preso, na última quarta-feira (15), no Distrito Industrial, zona sul de Manaus, por uso de documento falso. O criminoso é cunhado do narcotraficante Gelson Lima Carnaúba, um dos chefes da facção criminosa. De acordo com a Polícia Civil, ele responde a processos por tráfico de drogas.

Conforme consta no Inquérito Policial registrado no 7° Distrito Integrado de Polícia (DIP), Marcelo foi preso durante uma abordagem policial, na Avenida Buriti. Ele estava em um carro, modelo Prisma, de cor preta e placa NOW-7751. Durante a revista, o fugitivo apresentou aos policiais uma Carteira de Habilitação (CNH) falsa, no nome de Cleverson Ricardo de Lima.

Numa consulta ao site do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) foi constatado que haviam quatro mandados de prisão contra Marcelo. Em depoimento, o suspeito afirmou que havia comprado a carteira falsa por R$ 1 mil.

Marcelo foi autuado por uso de documento falso e está no 7° DIP.