Curso gratuito de artesanato para ajudar na renda familiar começa nesta terça-feira

De acordo Ivana Souza, o objetivo é formar artesãs e incentivar as mulheres a gerar a sua própria renda. Foto: Divulgação

Manaus - Começa nesta terça-feira (4) o curso gratuito de artesanato para ajudar mulheres do bairro Nova Cidade, na zona norte de Manaus, com a geração de renda. São ofertadas 30 vagas e as interessadas devem providenciar o material utilizado no curso, que será ministrado em quatro dias, nas terças-feiras deste mês de abril.

A coordenadora do curso, Ivana Souza, explica que as alunas aprenderão uma técnica que é tendência no mercado artesão. “Durante os nossos quatro encontros, vamos aprender a técnica de produção de flores gigantes. Os materiais desta produção são bem acessíveis", disse.

As interessadas no curso precisam providenciar cartolina, cola e tesoura. A produção do artesanato deverá gastar R$ 5 por flor, em média. A menor flor pode ser vendida por R$ 10, a média por R$ 25 e a maior por R$ 35. "Já é uma ajuda para complementar a renda familiar”, afirma a coordenadora.

De acordo Ivana Souza, o objetivo é formar artesãs e incentivar as mulheres a gerar a sua própria renda. “Muitas mulheres da comunidade estão desempregadas e ficam ociosas em casa. O curso é uma oportunidade de elas se envolverem em uma atividade de terapia ocupacional e, além disso, ter a possibilidade de ajudar em casa financeiramente com as produções que elas aprendem aqui”, declara.

A inscrição no curso de artesanato deve ser feita por telefone, por meio do número 99123-8180. As aulas ocorrerão de 16h às 18h, no prédio da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na Rua 39, nº 1, bairro Nova Cidade.