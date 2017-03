Curso gratuito de Dicção e Oratória é promovido pela OAB, neste sábado

A participação garante aos acadêmicos 15 horas complementares. Foto: Divulgação

Manaus - A Escola Superior de Advocacia (ESA), da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amazonas (OAB-AM), promove, neste sábado (18) o curso ‘Diccção e Oratória: Comunicação de Alto Impacto”. A capacitação é gratuita e voltada para advogados, acadêmicos e gestores. O curso será realizado, a partir das 8h, na sede da ESA, localizada na Rua São Benedito, 99 – Adrianópolis. Informações: 3642-0105 – 3242-0142.

O curso será ministrado pelo consultor Juliano Pinheiro e será realizado neste sábado (18) e também no dia 25. A participação garante aos acadêmicos 15 horas complementares.

Peticionamento Eletrônico

Também neste sábado (18), a ESA promove o curso ‘Peticionamento Eletrônico’. A capacitação é voltada aos advogados, estudantes e profissionais do Direito. O objetivo de prepará-los para atualizações do processo jurídico e a promoção de um bom desempenho nos sistemas de Peticionamento Eletrônico.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia do evento que será realizado na sede da ESA, localizada na Rua São Benedito, 99 – Adrianópolis. Informações: 3642-0105 – 3242-0142. A capacitação ocorrerá das 9h às 12h e das 14h às 16h30. Valor do investimento: R$ 80,00.

O Diretor Geral da Escola Superior de Advocacia (ESA), Paulo Trindade, ressalta que o objetivo da ESA é promover a capacitação dos profissionais do Direito. “A nossa intenção é sempre fomentar cursos para a boa qualificação dos profissionais”, disse Trindade.

A capacitação será ministrada pelo professor e analista de sistemas e especialista em Tecnologia Jurídica, Jucivaldo Medeiros. A participação do curso inclui o recebimento de certificado com carga horária total de seis horas. Programas que serão abordados: PJE TRT-11, PJE TRF-1, e-SAJ, PROJUDI, e-STF (novo), e-STJ e e-PROC.