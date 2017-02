'Defensoria sem fronteiras' vai rever 10 mil processos e visitar presídios em Manaus

'Defensoria sem Fronteiras' terá duração de duas semanas e será dividido em duas partes. Foto: Caique Varella

Manaus - No início da tarde desta segunda-feira (6), o Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais (Condege) deu início ao projeto ‘Defensoria Sem Fronteiras’, por meio da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), no Centro de Convenções Vasco Vasques. A iniciativa, que visa rever mais de 10 mil processos de 5,6 mil internos em nove unidades prisionais, contará com a participação de 76 defensores públicos, estaduais e federais.

Segundo Rafael Barbosa, defensor público geral do Amazonas, esta é a primeira vez que a atividade conta com a presença de defensores de outros estados. “Nossa expectativa é bastante positiva, pois pretendemos analisar todos os processos que tramitam na justiça amazonense. Ao todo, são 5,6 mil detentos entre condenados e provisórios de ambos os sexos. Além disso, os defensores terão a oportunidade de visitar todas as unidades prisionais locais”, explicou.

O ‘Defensoria Sem Fronteiras’ terá duração de duas semanas e será dividido em duas partes. Na primeira, os defensores revisarão todos os processos e na segunda, irão até os presídios da capital. “Vamos analisar se os processos contam com excesso de prazo, se o detento já cumpriu parte da pena e se pode fazer a progressão de regime... Em alguns casos, pode até existir excesso. Queremos saber por que alguns casos ainda não foram julgados também. Isso é, de certa forma, uma maneira de aliviar a situação dos presos e mostrar que existe alguém olhando pelos processos deles e que eles não estão sendo ignorados”, adiantou.

Porém, o defensor geral estadual comenta que isso não quer dizer que todos os detentos serão liberados. “Isto é um esforço colaborativo tanto da Defensoria, quanto do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) e do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM), para tentar otimizar a situação do sistema carcerário do Estado e evitar que algumas pessoas fiquem presas além do tempo”, declarou.

Nacional

Defensor geral do Distrito Federal e presidente do Condege, Rafael Batista, salientou que a criatividade e o uso da inteligência são essenciais na realização dessa atividade. “Somos capazes de enfrentar momentos de crise e mais do que isso, a Defensoria deixa claro que têm sugestões para dar ao Sistema de Gestão Penitenciária. Esperamos que essa ação sirva de exemplo para ser seguido em outras unidades da Federação”, referindo-se ao relatório que será produzido ao final das duas semanas e depois entregue ao Ministério da Justiça.

Sobre as visitas nas unidades prisionais, Batista comentou que elas são indispensáveis para que todos tenham um diagnóstico real e quais as impressões do órgão diante dos prédios e todo os sistema. “Queremos oferecer opções de melhoria das execuções penais desde a assistência jurídica ao preso até a preservação dos seus direitos fundamentais”.

Número

Do total de 100% dos presos no Amazonas, 55% são provisórios. O dado, revelado por Marco Aurélio Choy, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amazonas (OAB-AM), mostra parte da calamidade encontrada no sistema. “Estamos com pessoas que se forem julgadas e condenadas, devem permanecer presas. Mas existem pessoas que podem ser potencialmente inocentadas e estão naquela situação de forma desnecessária”.

Choy lembrou, também, que nos primeiros dias de janeiro, a OAB-AM atuou de forma ativa para resolver a crise no sistema penitenciário amazonense, oferecendo de forma gratuita 50 advogados para ajudar no mutirão realizado pelo TJAM.

Cenário

Atualmente, os órgãos de Justiça do Estado estão empenhados em controlar a violência no Amazonas, desde que a rebelião Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), no dia 1º de janeiro, fez 57 vítimas e provocou a fuga de 225 detentos do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat) e do Compaj.

A ação das facções criminosas Família do Norte (FDN) e Primeiro Comando da Capital (PCC) durou 17 horas e foi noticiada em todo o mundo, se tornando o segundo maior massacre brasileiro depois do Carandiru (SP), em 1992.