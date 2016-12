Até esta quinta, Defesa Civil registrou 245 ocorrências decorrentes da chuva

Em virtude do alerta de chuva para os próximos dias, a recomendação é que as famílias que ainda estejam em áreas vulneráveis deixem suas casas ao menor sinal de perigo

Até o momento, 70 famílias estão com processos em andamento para o recebimento do Auxílio Aluguel. Foto: Reinaldo Okita

Manaus - A Defesa Civil de Manaus contabilizou, de terça-feira (27), até esta quinta-feira (29), o total de 245 ocorrências em virtude das chuvas. Em virtude do alerta para a chuva nos próximos dias, a recomendação da Defesa Civil é que as famílias que ainda estejam em áreas vulneráveis deixem suas casas ao menor sinal de perigo.

Até o momento, 70 famílias estão com processos em andamento para o recebimento do Auxílio Aluguel. Esse número pode aumentar de acordo com as demandas encontradas nas ocorrências atendidas pela Defesa Civil.

Para ajudar as famílias que perderam imóveis e outros pertences, a Prefeitura de Manaus está realizando campanha solidária para receber donativos. Interessados em doar roupas, alimentos, colchões, lençóis, entre outros artigos de primeira necessidade, podem se dirigir a um dos quatro pontos de arrecadação.

- Sede da Semmasdh – Avenida Ayrão, Centro;

- Parque Municipal do Idoso – Rua Rio Mar, N. Sra das Graças;

- Semjel – Minivila Olímpica do Coroado;

- Escola Municipal Aristóteles Alencar – Mauazinho;

O Parque do Idoso e a Semmasdh estarão recebendo as doações inclusive nos dias 30 e 31 de dezembro e 1° de janeiro, de 8h às 17h.

Moradores de comunidade no Grande Vitória reclamam de constantes alagamentos que ocorrem no local, toda vez que chove. Foto: Reinaldo Okita